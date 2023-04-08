Vatan Partisi'nin 'Soylu' sevgisi: "Süleyman Soylu AKP'liler tarafından yalnız bırakılıyor"

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, Süleyman Soylu'nun AKP'liler tarafından ABD'ye karşı yalnız bırakıldığı iddia edildi.

Vatan Partisi'nin 'Soylu' sevgisi: "Süleyman Soylu AKP'liler tarafından yalnız bırakılıyor"

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, Televizyon Gazetesi isimli programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AKP'liler tarafından yalnızlaştırıldığı öne sürüldü.

Programda gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın, Süleyman Soylu’yu anlattıkları ‘SS’ kitabı da hedef aldıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD ve İsrail’in hedefinde olduğunun iddia edildiği yayında, Terkoğlu ve Pehlivan’ın kaleme aldığı ‘SS’ kitabının sipariş üzerine yazıldığını öne sürüldü.

"KİMSE ÇIKIP DA SÜLEYMAN SOYLU İÇİN MÜCADELE ETMİYOR"

Sungur, Süleyman Soylu’nun AKP’liler tarafından yalnız bırakıldığını söylediği yayında şu ifadeleri kullandı:

“Sedat Peker operasyonları sırasında da bunu gördük. Şimdi bu meselede de bunu görüyoruz. AK Parti’den de kimse çıkıp ses vermiyor. İçişleri Bakanınıza sizin, bu mücadeleyi yürüten bakanınıza saldırıyorlar. Partinizin üyesine saldırıyorlar. Hiç kimse çıkıp da onunla mücadele etmiyor, onunla savaşmıyor. Bir kendi haline bırakma durumu var. Ben size daha ötesini söyleyeyim. AK Parti içinde çeşitli kesimler, isimler isimlerini vermeyeyim. Kulisler yürütüyorlar. Onların da Amerika’ya yaranma çabasında, Süleyman Soylu hakkında kulis yürütmek onların da bir işi oluyor. “Bakın bu Amerika karşıtı, neleri neleri varmış. Bizim çizgimiz doğru çizgi” diye… Hatta bize kadar o kulisleri ulaştırıyorlar. Dolayısıyla bu mücadeleye sahip çıkmayan, AK Parti içindeki partililer. Bu mücadeleye sahip çıkmıyorlar. Bir Süleyman Soylu mücadelesi değil o. Türk devleti meselesi, Türkiye’nin terörle mücadele meselesi. Aslında ona sahip çıkmamış oluyorlar. Bakacağız göreceğiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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