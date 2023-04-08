Her şey rant için: AKP'li belediye depremzedelere gönderdiği yardım kolilerini yine bir AKP'liden almış

AKP'li belediyenin depremzedeler için gönderdiği 9 milyon 128 bin TL bedelindeki yardım kolilerinin, AKP Sincan İlçe Sekreteri Ömer Önler’den alındığı ortaya çıktı.

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Her şey rant için: AKP'li belediye depremzedelere gönderdiği yardım kolilerini yine bir AKP'liden almış

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler için AKP’li Sincan Belediyesi tarafından gönderilen 9 milyon 128 bin TL bedelindeki yardım kolilerinin, AKP Sincan İlçe Sekreteri Ömer Önler’den alındığı ortaya çıktı.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, Ankara’da Sincan Belediyesi, 10 Şubat 2023 tarihinde “Deprem bölgesi için yardım malzemeleri alımı” adı altında bir ihale düzenledi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre ihaleye yalnızca Ömer Önler davet edildi ve Önler ile belediye arasında 17 Şubat’ta tam 9 milyon 128 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

İhalenin sonuç ilanı ise kamuoyu ile 7 Nisan’da açıklanırken, yardım kolilerinin sayısı ve içeriğine dair detayları içeren ihale teknik şartnamesi kamuoyu ile paylaşılmadı.

RANT İÇİN DEPREMİ KULLANDILAR

Sincan Belediyesi’nin düzenlediği ihale, Kamu İhale Kanunu’na göre yalnızca doğal afet, salgın hastalık ve beklenmeyen ani durumların ortaya çıkması durumunda kullanılmasına izin verilen ve adrese teslim ihalelere olanak sağladığı için kamuoyunda sıklıkla tartışmalara neden olan 21/B pazarlık usulüyle düzenlendi.

AKP'Lİ BELEDİYELER ARASINDA İLK VUKUAT DEĞİL

Sincan Belediyesi, depremzedeler için gönderilen yardım kolilerini yandaşa veren ilk AKP’li belediye değil. Daha önce de Konya’da Güneysınır Belediyesi’nin ve Balıkesir’de Karesi Belediyesi’nin gönderdiği yardımları AKP’li yöneticilerden aldığını gündeme getirmiştik.

Ayrıca TOKİ’nin deprem bölgeleri için düzenlediği milyarca liralık bazı inşaat ihalelerinin de AKP’li isimlere teslim edilmesi kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

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