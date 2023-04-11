Emekli emniyet müdürlerinden Polis Akademisi Başkanı'na 'Müjde Ar' göndermeli yanıt: 'Makale o kadar ortalık malı ifadelere sahip ki...'

Gazeteci Tolga Şardan, “Yakın dönemde olduğu kadar polis teşkilatının böylesine politize olduğuna tanık olunmamıştı hiç” diyerek 178’inci kuruluş yıldönümü kutlanan Polis Teşkilatı’nı yazdı.

Şardan, yazısında bu yılki törenlerin ‘düşük profilli’ seyrettiğini söyleyerek, emekli emniyet müdürlerinin Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak’a yönelttiği sert eleştirileri kaleme aldı.

Şardan, “Polis Bayramı'nda emekli emniyet müdürlerinden, Polis Akademisi Başkanı Çolak'a "Müjde Ar"lı tepki mesajı!” başlıklı yazısında, emekli emniyet müdürlerinin, Çolak’ın yazdığı bir makaleye ‘Müjde Ar’ın filmleriyle’ atıfta bulunulduğunu aktardı.

Şardan, konuya ilişkin şunları yazdı:

Temüd-Der yönetimi, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılında Polis Koleji ve Akademisi Mezunlarından 100 Anı - 1" adlı kitapta yer alan "Gecikmiş bir cevap" başlıklı görüşte mevcut Başkan Çolak'ın değerlendirmelerine yanıt verdi.

Temüd-Der'in yanıtında, ünlü sanatçı Müjde Ar'ın, bir dönem Yeşilçam'da rol aldığı toplumsal içerikli filmlere atıf yapıldı!

Çolak'ın "geçmişte Polis Koleji ve Akademisi'nden mezun olan polis yöneticilerinin sosyal yaşama uyum sağlama konusunda da bir çok sorunlarla karşılaştığını, toplumdan ve sosyal ilişkilerden kopuk bir hayat sürdüğü" tezini Temüd-Der yönetimi şöyle eleştirdi:

"(...) Yazara göre, toplumun en kenar kesitlerine kadar nüfuz eden, yoğun bir hafta ilişkiler içerisinde çalışan, halk, basın, siyasetçiler, yöneticiler, iş sahipleri, eşraf, mağdur, sanık, tanık her türlü insanla muhatap olan ve onların işlem süreçleri üzerinde çalışan, yeri geldiğinde onları sakinleştiren yol gösteren, sorularına cevap veren, onları barıştıran biz polis yöneticileri, '... sosyal yaşama uyum sağlama konusunda bir çok sorunlarla karşılaşıyor, toplumla ve sosyal ilişkilerden kopuk bir hayat sürüyoruz...' Makale burada ampirik gerçeklerden o kadar yoksun, o kadar orta malı ifadelere sahiptir ki; bu haliyle Müjde Ar'ın sosyal içerikli filmlerinden daha 'bilimsel' değildir. (...)"

"15 Temmuz'u eski mezunlar önledi"

Çolak'a verilen yanıtta 15 Temmuz sürecinde yaşananlara yer verildi.

Çolak'ın makalesindeki "bürokratik oligarşinin tasfiye edilmesi ve polislik eğitimli daha demokratik bir yapıya dönüştürülmesi 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde yeni mezun amir ve memurların oynadığı rol bize bu değişimin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu göstermektedir" görüşü şöyle yanıtlandı:

"Konuyla bağlantılı ampirik değeri olmayan, orta malı tabirlerden oluşan bu ifade de amatör bir ifadedir. Yazarın çizmeye çalıştığı sahne, 'yani yeni mezun ve amir ve memurların esas rolü oynayarak 15 Temmuz'da devleti kurtardığı" şeklinde bir görüntü, vehimden, hayalden ibarettir. Kullanılan ifade vehimsel olduğu gibi basit ve münasebetsiz de bir ifade olmuştur. Emniyet teşkilatını tanıyan, iç işleyişini bilen, hangi kaynaktan gelirse gelsin personelini tanıyan, polis olmanın ne olduğunu bilen hiç kimse, böyle bir ifade kullanmaz. Zaten olaylarda böyle olmamıştır."

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Kaynak: Gerçek Gündem