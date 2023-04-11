İsmailağa'ya bir kıyak daha! Devletten izin almayacaklar

Ülkenin en kritik seçimlerinden biri olarak gösterilen 14 Mayıs'a kısa bir süre kala iktidar, cemaat ve tarikatlar ile yaptığı seçim işbirliğinde vites yükseltiyor. Kısa bir süre önce cinsel istismar skandalıyla ülke gündemine oturan Hiranur Vakfı’nın bağlı olduğu ve birçok seçimde iktidarı destekleyen İsmailağa Cemaati’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir özel ayrıcalık tanındı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün “İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar” listesine İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı da eklendi. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6’ncı Maddesi’ne göre kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamıyorlar. Ancak, İsmailağa’ya İçişleri Bakanlığı’nın önerisi üzerine Erdoğan’ın onayı ile izinsiz para toplama hakkı verdi. Bu sayede İsmailağa Cemaati üyeleri devletten izin almayıp diledikleri gibi para toplayabilecek.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, izin yardım toplama hakkı verilen dernek ve vakıflar arasında, Deniz Feneri Derneği, Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), gerici Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de yer alıyor. Ayrıca, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yayma Vakfı da izin almadan yardım toplama hakkı verilen kuruluşlar listesinde. AKP yöneticilerinin dernek ve vakıflarının da bulunduğu listede Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi dernekler ise yer almıyor.

VERGİDEN DE MUAF

Erdoğan, seçim öncesi bazı vakıfları da vergiden muaf tuttu. Erenköy Cemaati’ne bağlı Hace Musa Topbaş Vakfı’na 21 Mart’ta vergi muafiyeti hakkı tanındı. Vakfa adı verilen Hace Musa Topbaş, Erenköy Cemaati’nin önceki lideri. Cemaatin şimdiki lideri ise oğlu Osman Nuri Topbaş.

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı da 3 Nisan’da vergiden muaf tutuldu. Bu vakfın yöneticileri arasında AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Üsküdar Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Kara, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi AKP’li Osman Aydın, eski AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sedat Ecin, eski AKP Milletvekili Adnan Boynukara yer alıyor. AyrıcaAKP’den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Hakkı Şanlı ile Türk Telekom yöneticisi Mehmet Beytur gibi bürokratlar da bu vakfın yönetiminde.

İSKELEYE ÇÖKTÜLER

İktidara yakın birçok ismin yönetiminde yer aldığı Türkiye Tasarım Vakfı da 21 Mart’ta vergiden muaf tutuldu. Vakfın yönetiminde TÜRGEV’in de yönetiminde yer alan Fehmi Bilge yer alıyor. ‘Beşli Çete’den Kalyon Holding’in sahibi Orhan Cemal Kalyoncu’nun oğlu Mehmet Kalyoncu, TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güveli, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Erbay ve yandaş Yeni Şafak’ın yazarı Ali Saydam gibi çok sayıda dikkat çeken isim de vakfın yönetiminde.

Ayrıca İBB’nin Kuzguncuk İskelesi’nin üst kısmını Türkiye Tasarım Vakfı kullanıyor. İBB’nin ilçe belediyelerden sorumlusu Tonguç Çoban, tarihi bir nitelik taşıyan Kuzguncuk İskelesi’nin AKP’li İBB yönetimi tarafından Şehir Hatları’na kiraya verildiğini, Şehir Hatları’nın da burayı Türkiye Tasarım Vakfı’na aylık 2 bin 200 liraya kiraladığını belirtmişti. Vakıf tarihi iskeleyi tahliye etmezken İBB ile vakıf arasındaki mahkeme süreci de devam ediyor.

8 YILDA 80 VAKFA VERGİ KIYAĞI

Erdoğan, sekiz yıllık görev süresi boyunca yaklaşık 80 vakfı vergiden muaf tuttu. Bu vakıflar arasında oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) da yer alıyor. Erdoğan, damadı Berat Albayrak’ın yöneticisi olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile diğer damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın da vergi muafiyetinden yararlanmasını sağladı.