Boğaziçi Üniversitesi'nde skandal karar: Yüzlerce öğrencinin aldığı dersin açılmasına izin verilmedi

Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış yönetiminin üniversite bileşenlerine yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi. İki yıldır protestolara katılan öğretim görevlilerini okuldan uzaklaştıran ya da derslerinin açılmasına sebep göstermeden onay vermeyen atanmış yönetim, bu sefer de pek çok fakültenin ortak dersi olan "Calculus 2" dersini yaz okulunda veren öğretim görevlisi Sefa Ziya Arslan’ın aynı dersi açmasını herhangi bir sebep göstermeden engelledi.

"ÜNİVERSİTE RUHUNA TABAN TABANA ZITTIR"

Evrensel'de yer alan habere göre, son iki yılda Boğaziçi Üniversitesi’ndeki pek çok öğretim görevlisi çeşitli yöntemlerle okuldan uzaklaştırılıyor, ders açmaları engelleniyor, okula girişleri yasaklanıyor. Beş senedir yaz döneminde matematik dersi veren Sefa Ziya Arslan’ın bu yaz döneminde ders açması da yine herhangi bir sebep gösterilmeden engellendi. Kendisine yönelik bu hukuksuzluğu değerlendiren Arslan, “Bu tür hiçbir gerekçesi olmayan, demokratik teamülleri yok sayan tepeden inme kararlar, üniversite fikrine de üniversite ruhuna da taban tabana zıttır. Demokratik üniversitelerde yönetimler bu tür ‘sebepsiz ders iptalleri’ kararları alamaz. Bir ders iptali ancak son derece nesnel ve makul bir gerekçe varsa ilgili bölümle görüşülerek alınabilir” dedi.

Kendisinin beş senedir dersi sorunsuz bir biçimde verdiğinin hatırlatan Arslan, “Benim örneğimde, ben bu dersi beş yıldır sorunsuz bir biçimde veriyorum, ayrıca daha önce birçok iyi üniversitede de verdim. Bu durumda, bu dersi iptal etmenin hiçbir makul gerekçesi yok” ifadelerini kullandı.

MAKUL BULUNMAYAN HOCALARIN DERSLERİ ENGELLENİYOR

Arslan’ın açtığı ders Boğaziçi Üniversitesi’ndeki pek çok bölümün ortak dersi, dönemde yüzlerce öğrenci bu dersi alıyor. Yaz okulunda bu dersi açan tek öğretim görevlisi ise Arslan. Pek çok öğrenci bu zorunlu dersteki eksiğini yaz döneminde kapatırken Arslan’ın bu dersi açması engellendi.

Arslan bu durumun öğrencilerde yaratacağı mağduriyeti “Bir kitle dersini böyle akıl almaz bir biçimde iptal etmek, her şeyden önce derse ihtiyacı olan ve dersi almak isteyen öğrencileri cezalandırmak demektir. Birçok öğrenci dönem içinde geçemediği dersi yazın alarak sene kaybını engellemeye çalışmaktadır. Bir yönetim öğrencisini hiç mi düşünmez? ‘Makul’ bulmadığı hocaların ders vermelerini engelleyerek kendi öğrencilerini cezalandırmak, sadece akademik hayatı çoraklaştırmak değil ayrıca kamuyu da zarara uğratmaktır” diye anlattı.