Emir Sarıgül, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Babası Mustafa Sarıgül Hakkında Çıkan İddialara Yanıt Verdi

Türkiye siyasetinin popüler isimlerinden biri olan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında sosyal medyaya pornografik içerikli bir video salındı. Kimin servis ettiği bilinmeyen video hakkında açıklama yapan Sarıgül, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.

Sarıgül ayrıca, “50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla çok engellerle karşılaştım ama böylesine aşağılık bir olayla karşılaşmadım” demişti.

CHP’li vekilin iş insanı oğlu Emir Sarıgül, babası hakkında çıkarılan video hakkında bir paylaşım yaptı. X hesabından görüş bildiren Emri Sarıgül, şunları söyledi:

“Önceki gün vefat yıldönümü olan Dedem merhum Abdurrahman Köksaloğlu’ndan bugüne 50 küsür yıldır siyasetin içinde olan, siyasetin, siyasetçinin en önemli unsuru olan halkın teveccühüne mazhar olmuş bir aileyiz. Bu süre zarfında çok badireler atlattık, çok şeyler yaşadık, çokça bedeller ödedik. Dedem, merhum Abdurrahman Köksaloğlu, bu uğurda katledilerek, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek şehit milletvekili oldu.

‘CEZA ALMALARINI SAĞLAYACAĞIZ’

Dedemin bu acı vefatı, merhume Annem de ciddi travmalar oluşturdu ve yakalandığı hastalığa direnemeyerek daha ben 3 yaşımda iken benden ayrıldı. Başta da dediğim gibi, bu süreçte çok şeyler gördük, yaşadık ve tecrübe kazandığımızı sanmıştık. Ama bugün yapılan aşağılıklığı, ahlaksızlığı, şerefsizliği akılımıza dahi getirmemiştik. Her zaman teveccühüne mazhar olduğumuz halkımızın desteği ile, bu aşağılıklığı yapanlara karşı mücadelemizi sürdürecek ve hukuk önünde hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacağız.”

Önceki gün vefat yıldönümü olan Dedem merhum Abdurrahman Köksaloğlu’ndan bu güne 50 küsür yıldır siyasetin içinde olan, siyasetin, siyasetçinin en önemli unsuru olan halkın teveccühüne mazhar olmuş bir aileyiz.



Bu süre zarfında çok badireler atlattık, çok şeyler yaşadık, çokça… — Emir Sarıgül 🇹🇷 (@emirsarigul) July 17, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem