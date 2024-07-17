Mustafa Sarıgül'e Kaset Kumpasının Perde Arkası

Tam daha da şaşırmam deyip de her gün şaşıracak bir başka şey yaşanması bizim kuşağımızın kaderi galiba. Sarıgül videosundan bahsediyorum. İçeriği ile ilgilenmem. Ancak böylesi bir skandalın nasıl sızdığı konusunda kesin bilgiye sahibim.

Mustafa Sarıgül Şişli Belediye Başkanı iken, partisi kendisinden Büyükşehir adayı olmasını isteyince bazı şartları olmuştu. İlk şart Şişli’de yerini bırakacağı kişiyi kendisi belirleyecekti. Hayri İnönü bu pazarlık sonucu başkan oldu. Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül de meclis üyesi olarak perde gerisinden belediyeyi yönetecekti.

Diğer şartlar ise Beşiktaş ve Bakırköy belediye başkanlarının Mustafa Sarıgül tarafından belirlenmesiydi. Beşiktaş belediye başkanı seçilen Murat Haznedar, Mustafa Sarıgül’ün avukatıydı. İşte bu Murat Haznedar’ın bir de yardımcısı vardı. Belediye çevrelerinde büyük iş bitirici olarak tanınan Hüseyin Sipahi.

Sipahi'nin organizasyonu gözlerden kaçmadı. Görevden alındı, hatta bir dönem de içeriye girdi.

İşte böylesi bir bağlantıya sahip Sipahi, Mustafa Sarıgül ile ortak bir işe girmiş. Maslak’ta Ali Ağaoğlu’na ait bir gayrimenkulü 15 milyon dolara almış. Tapu ise Sarıgül’ün mutemedinde kalmış. Aradan geçen sürede Sipahi, parasını veya mülkün yarı tapusunu istemiş. Sarıgül ise sallayıp durmuş.

Tam bu sırada Mustafa Sarıgül’ün evinde çalışan kadın görevli ise bahsedilen kumpası kurmuş. Özel görüntüleri kayda almış. Bu görüntüler ise Hüseyin Sipahi'nin eline ulaşmış.

İddiaya göre Mustafa Sarıgül oğlu Emir’ii Sipahi'nin oğlu ile görüştürmüş. Bir miktar da para ödemeye razı olmuş. Ancak verdiği sözü de tutmamış. Zaman zaman küçük parçalar halinde ödemeler yapmış. En son 100 bin dolar ödeyince de dananın kuyruğu kopmuş.

Şimdi konuşulan ise başka görüntülerin de bulunduğu. Olayın diğer cephesi ise yolsuzluk parasının nasıl bölüşüleceği. Birbirlerini MASAK’a şikayetle tehdit eden eski dostlar, bakalım gerçekten MASAK harekete geçtiğinde nasıl ifade verecekler?

Son bir Not, bir daha ki yazım Hüseyin Sipahi ile ilgili olacak. Bilirsiniz ihtiyar ablanız her şeyi detayı ile yazar. Çok yakında ortalık yine karışacak