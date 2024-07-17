Tüm Birimlere Yazı Gönderildi: Üniversite Personeline '15 Temmuz' Dayatması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yönetimi, 15 Temmuz konferansına üniversite personelini zorla götürdü. Üniversite birimlerine gönderilen yazıda Rektör Turhan Kaçar’ın imzası yer aldı.

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Tüm Birimlere Yazı Gönderildi: Üniversite Personeline '15 Temmuz' Dayatması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Öncesi ve Sonrasında Sivil-Asker İlişkileri Konferansı” düzenlendi. Konferansa Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Yıldız’ın konuşmacı olarak katıldı.

Ancak üniversite yönetimi 11 Temmuz tarihinde üniversitenin birimlerine bir yazı gönderdi. BirGün'ün haberine göre, yazıda, “16 Temmuz tarihinde Milli Savunma Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gültekin Yıldız tarafından 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Öncesi ve Sonrasında Sivil-Asker İlişkileri Konferansı düzenlenecek olup söz konusu konferansı birimlerinizde duyurup bir nöbetçi personelin bırakarak katılım sağlanması hususunda gereğini rica ederim” denildi.

Üniversite personelinin zorla konferansa çağırıldığı yazıda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar’ın imzasının yer aldığı görüldü.

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