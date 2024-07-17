Emekliye Seyyanen Zam Bütçeye Mi Takıldı? Hem Soru Hem Cevap Gündem Oldu

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, dün en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Güler'in açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin sorusu ve Güler'in cevabı hem sosyal medyada gündem oldu hem de tartışmaların kapısını araladı.

Gazeteci, Güler'e "Ödediği primlere göre 12.500 TL emekli maaşı alan emekliler 12.500 TL almaya devam edecek. Burada bir adaletsizlik yok mu? Bütün emeklilere seyyanen 2.500 TL verilse daha adil olmaz mıydı?" diye sordu.

TOPU EYT'LİLERE VE DEPREMZEDELERE ATTI

Güler ise şu cevabı verdi ve sosyal medyada gündem oldu:

"Bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Bütçemizin büyüklüğü belli. 2024 yılı bütçemiz 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerine yönelik bütçe karşılığı olarak yaklaşık 1 trilyon 100 milyar ayırmış durumdayız. Malumunuz yine seçimlerden önce toplam emeklilik sistemine 2.5 milyona yakın bir emekli dahil oldu EYT sistemiyle. Bunun da bu dönemki bütçemize getirdiği bir yük var. Bizim için önemli olan bütçe dengesi içerisinde Orta Vadeli Program'a bağlı kalarak bütçe disiplinini bozmadan her bir ödemenin karşılığını oluşturarak bütçeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz."

'İTİRAF' NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA

Güler'in "Bütçemizin büyüklüğü belli" açıklamaları 'itiraf' niteliğinde olarak değerlendirildi. Öte yandan Güler, en düşük emekli aylığına yapılan düzenlemenin seyyanen yapılmamış olmasını EYT'lilere ve depremzedelere bağladı.

Kaynak: Gerçek Gündem