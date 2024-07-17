İmamoğlu Duyurdu! İstanbul'da İşsizlere Toplu Taşıma Ücretsiz Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş arayanlara 3 ay boyunca ücretsiz toplu taşıma imkanı sunan uygulaması başladı. İşsiz vatandaşlar için İstanbulkart ile ücretsiz seyahat süresi ve kullanım hakkı belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş arayan vatandaşların İstanbul'daki toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacağı uygulamanın resmen başladığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "İş arayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım uygulaması başladı. 3 ay süreyle günde 4 kullanım hakkına sahip olacaklar" dedi.
İş arayanlar, Bölgesel istihdam Ofislerine iş başvurusunda bulunduklarında çalışmadıklarını SGK e-Devlet üzerinden kanıtladıklarında ücretsiz ulaşım uygulamasından faydalanabilecek.
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