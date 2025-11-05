Emekli Polise Uyuşturucu Sevkiyatında Suçüstü

İstanbul'dan, Sakarya'ya kendisine ait araçla uyuşturucu madde getiren emekli polis suçüstü yakalandı. Emekli polisin aracından 5 kilo metamfetamin çıktı.

Emekli Polise Uyuşturucu Sevkiyatında Suçüstü
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda N.A. isimli emekli polis memurunun, kendisine ait araç ile İstanbul'dan, Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.

Takibe alınan araç, D-100 kara yolunun Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 parça halinde toplam 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

