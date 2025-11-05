CHP’nin Acı Günü: Eski İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur Hayatını Kaybetti

CHP'nin 20 ve 22. Dönem İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Bodur’un vefatı sonrası CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Acımız büyük” mesajını paylaştı.

Son Güncelleme:
CHP’nin Acı Günü: Eski İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Bodur, bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Soğukkuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

YÜCEL'DEN TAZİYE MESAJI

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Bodur'un vefat haberinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Yücel mesajında şu ifadeleri kullandı: "Acımız büyük! Hayatını demokrasi mücadelesine adamış, 20. ve 22. Dönem İzmir Milletvekilliği ve İzmir İl başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Sn. Ali Rıza Bodur'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP
Son Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon! 7 Gözaltı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon! 7 Gözaltı
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye Kayyım Atandı İki Holdinge Kayyım Atandı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye Kayyım Atandı İki Holdinge Kayyım Atandı
CHP'nin İtirazı Reddedildi: Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Sandıktan Tarihi Zafer! Zohran Mamdani, New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı Seçildi ABD'de Bir İlk... New York’a Müslüman Belediye Başkanı
Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek