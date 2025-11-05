Tek Isırığı Bile Öldürmeye Yetiyor! Yolda Giderken Gördü, Elleriyle Yakaladıktan Sonra Dehşete Düştü

Kütahya'da araziye mantar toplamaya giden bir kişi adeta ölümle dans etti. Tek ısırığı bile öldürmeye yeten engerek yılanını yolda görünce kuyruğundan elleriyle yakalayan Süleyman Yolcu o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Gelen yorumlar karşısında şaşkına dönen Yolcu, "15-20 dakika içinde ölebilir, ya da felç olabilirdim. Ben bir delilik yaptım, kimseye tavsiye etmiyorum" dedi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde araziye mantar toplamaya giden işçi emeklisi, yolda gördüğü tek ısırığı bile ölümcül olan engerek yılanını kuyruğundan elleriyle yakalayıp, sonra tekrar doğaya bıraktı. Süleyman Yolcu, canını adeta hiçe saydığı o anları telefonu ile kaydetti, sosyal medyada paylaştı.

Hisarcık ilçesine dönüş yolunda aracıyla seyir halinde iken bir yılının yerden kendisine doğru hamle yaptığını anlatan Yolcu, sosyal medyada aldığı yorumlar karşısında dehşete düştü.

'ÖLÜMLE DANS ETMİŞSİN'

"Yılan bana saldırınca dikkatimi çekti. Geri manevra yaparak araçtan inip engerek cinsi olduğunu tahmin ettiğim yılanı kaçarken kuyruğundan yakaladım. Elimde sallayıp sevdikten sonra doğaya bıraktım" diyen Yolcu o anları şöyle anlattı:

"Daha sonra sosyal medyada paylaştığım görüntülere 'Sen deli misin?', 'Ölümle dans etmişsin', "Bu adam aptal', 'Anan seni Kadir Gecesinde mi doğurdu?' gibi birçok yorum geldi. Olayın vahametini o an anlayamamıştım. Yorumları okuyunca dehşete kapıldım. Sonra hareketimin tehlike boyutunu fark ettim. Çünkü elimle yakaladığım engerek yılanı en zehirli yılan cinslerinden bir tanesi imiş. O hareketi şu an olsa yapmazdım. Çünkü yılan beni dağın başında ısırsa yanımda kimse de yok. 15-20 dakika içinde ölebilir, ya da felç olabilirdim. Ben bir delilik yaptım, kimseye tavsiye etmiyorum."

