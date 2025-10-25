İstanbul’da Dev Narkotik Operasyonu! Bakan Yerlikaya Duyurdu: 10 Şüpheli Yakalandı

İstanbul’da düzenlenen narkotik operasyonlarında 381 kilogram metamfetamin, 1 milyondan fazla uyuşturucu hap ve 14 ton bonzai üretilebilecek miktarda ham madde ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Bu mücadeleyi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz” dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta İstanbul genelinde icra edilen narkotik operasyonlarında, 10 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar 381 kilogram metamfetamin olmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu üretiminde kullanılan ham maddelerin ele geçirildiği belirtildi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde geçen hafta düzenlenen operasyonlarımızda 10 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul’da Dev Narkotik Operasyonu! Bakan Yerlikaya Duyurdu: 10 Şüpheli Yakalandı - Resim : 1

Operasyonlarımızla; 381 kg metamfetamin, 1 milyon 85 bin adet uyuşturucu hap, 142 kg ham madde (14 ton bonzai üretilebilecek miktarda), 203,5 kg kimyasal katkıyı ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucu Çetelerine Ağır Darbe! 351 Kişi TutuklandıUyuşturucu Çetelerine Ağır Darbe! 351 Kişi TutuklandıGüncel

Bakan Yerlikaya Duyurdu! Suç Örgütlerine Ağır Darbe! 9 İlde 42 Şüpheli YakalandıBakan Yerlikaya Duyurdu! Suç Örgütlerine Ağır Darbe! 9 İlde 42 Şüpheli YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
İstanbul’u Sağanak Vurdu! Yol Çöktü, Taksi Takla Attı, İstiklal Göle Döndü İstanbul’u Sağanak Vurdu! Yol Çöktü, Taksi Takla Attı, İstiklal Göle Döndü
Bartın’da Servis Faciası! Ölü ve Yaralılar Var Bartın’da Servis Faciası! Ölü ve Yaralılar Var
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı Çıkmayın Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı Çıkmayın
Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak
Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Dev Zam! Gece Yarısı Pompalar Değişti Akaryakıta Dev Zam! Gece Yarısı Pompalar Değişti
13 Yaşındaki Çocuğun Karnındaki Sır Röntgende Ortaya Çıktı! Tam 100 Tane... 13 Yaşındaki Çocuğun Karnındaki Sır Röntgende Ortaya Çıktı!