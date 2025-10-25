Bartın’da Servis Faciası! Ölü ve Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bartın-Karabük kara yolunda sabah vardiyasına giden tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada 49 yaşındaki Fatma Demircan hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

SABAH VARDİYASINA GİDERKEN FACİA

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Bartın-Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkisinde meydana geldi. Birol Erkiş’in (52) yönetimindeki 74 AAV 314 plakalı servis midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, araçta bulunan tekstil işçilerinden 49 yaşındaki Fatma Demircan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

19 İŞÇİ YARALANDI

Kazadan yaralı olarak kurtulan 19 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, Demircan’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaza sonrası devrilen midibüsün kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Bartın-Karabük kara yolunun Karabük yönündeki ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

