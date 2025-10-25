İzmir Foça'da Sel Felaketinden Acı Haber Geldi! Kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun Cansız Bedeni Bulundu

İzmir'de sağanağın neden olduğu sele kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası oluşan selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulundu. İki gündür devam eden arama çalışmalarının ardından acı haber sabah saatlerinde geldi.

FOÇA’DA SEL FELAKETİ

Önceki gün etkisini gösteren sağanak yağış, Foça’da hayatı durma noktasına getirdi. İlçede cadde ve sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı. Deniz taşkınıyla birleşen sel suları nedeniyle çok sayıda araç sürüklendi.

AFAD, DSİ, Karayolları, emniyet, jandarma, belediye ve itfaiye ekipleri bölgede yoğun çalışma yürüttü. Meteoroloji verilerine göre ilçeye 12 saatte metrekareye 155,4 kilogram yağış düştü.

ARACIYLA SELE KAPILDI

Yeni Foça Bucak mevkisinde, sel sularına kapılan araçlardan birinde bulunan Bülent Kaptanoğlu’ndan haber alınamadı. Evli ve iki çocuk babası olan emekli banka çalışanı Kaptanoğlu’nu bulmak için ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.

ÖNCE GÖMLEĞİ BULUNDU, SONRA ACI HABER GELDİ

Dün yürütülen arama çalışmalarında Kaptanoğlu’na ait gömlek bulundu. Bugün sabah saatlerinde ise yapılan aramalarda Kaptanoğlu’nun cansız bedeni dere yatağında bulundu. Bölgedeki ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından cenazenin Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

