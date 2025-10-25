İstanbul’u Sağanak Vurdu! Yol Çöktü, Taksi Takla Attı, İstiklal Göle Döndü

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Fatih’te yol çöktü, manevra yapan bir taksi takla attı. Kent genelinde araçlar suya gömülürken, İstiklal Caddesi adeta göle döndü. Edremit’te ise lodos iki balıkçı teknesini batırdı.

İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak yağış kenti adeta felç etti. Fatih’te Vatan Caddesi’nde meydana gelen yol çökmesi sonucu bir taksi takla atarken, sürücü yaralandı. Kentin birçok noktasında yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Beyoğlu’nda ise İstiklal Caddesi sular altında kaldı.

YAĞMUR KENTİ VURDU

Meteoroloji’nin “sarı kod” uyarısının ardından İstanbul genelinde beklenen yağış dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Özellikle Anadolu Yakası’nda şiddetli yağmur nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu, birçok noktada su birikintileri meydana geldi. Bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

VATAN CADDESİ’NDE YOL ÇÖKTÜ, TAKSİ TAKLA ATTI

Yağışın etkili olduğu Fatih’teki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde çökme meydana geldi. Oluşan çukura düşmemek için manevra yapan 34 TKH 16 plakalı taksi sürücüsü A.Y. (62) aracın kontrolünü kaybederek takla attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri taksiciyi araçtan çıkararak hastaneye kaldırdı. Ters dönen taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

İSTİKLAL CADDESİ SULAR ALTINDA

Beyoğlu’nda aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim ve çevresinde cadde ve sokaklar kısa sürede suyla doldu. İstiklal Caddesi’nde biriken yağmur suları nedeniyle yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı mağazalar su baskınına karşı önlem aldı.

EDREMİT’TE LODOS TEKNELERİ BATIRDI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli lodos sahil kesimini vurdu. Güre Mahallesi’nde iki balıkçı teknesi dev dalgalar nedeniyle battı, kıyıdaki işletmelerin masa ve sandalyeleri rüzgarla devrildi.

Balıkesir Valiliği, “Kaz Dağları’nda etkisini artıran sağanakların 75-100 kg/m²’ye ulaşması bekleniyor. Vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmalı.” uyarısında bulundu.

Kaynak: AA-DHA

