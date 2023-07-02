Elon Musk'ın Twitter kısıtlaması Mustafa Sarıgül'ü çileden çıkardı: Özgürlüğü kısıtlama!

Twitter’ı satın almasıyla tartışmalı kararlara imza atan Elon Musk, son olarak Twitter kullanıcılarına tweet okuma kısıtlaması getirdi. Musk’ın bu kararı CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül’ün de tepkisini çekti.

Sık sık TikTok isimli video yayınlama platformundan gönderiler paylaşan Sarıgül bu kez Elon Musk’ı gözüne kestirdi.

Sarıgül, yayınladığı videoda Musk’a ‘özgürlüğü kısıtlama’ çağrısında bulunurken şu ifadeleri kullandı:

“Elon Musk, ben Erzincanlı Mustafa Sarıgül’üm. Erzincan’dan sana sesleniyorum. Twitter’daki özgürlüğümüzü kısma, oyuncak istiyorsan başka bir oyuncak bul, git evinde oyna.”

NE OLMUŞTU?

Daha önce hesap doğrulamak amacıyla kullanılan "mavi tik" uygulamasını ücretli hale getiren Musk, birçok kişinin tepki göstermesine ve "mavi tik"lerini iptal etmesine neden olmuştu.

Musk bu kez de mavi tik olmayan hesaplara gönderi kısıtlaması getirdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Musk "Aşırı düzeyde veri kazıma ve sistem manipülasyonunu ele almak için aşağıdaki geçici limitleri uyguladık" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem