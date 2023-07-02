TİP'ten Sivas Katliamı açıklaması: Katliamı yapanlar AKP saflarında milletvekili oldu

TİP Sivas Katlıamı'nın 30'uncu yıl dönümünde yayınladığı açıklamada, davanın üstünün kapatılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, 30 yıl önce Sivas’taki katliamı yapanlar; dönemin Refah partisinde sonrasında onları savunan avukatlar AKP saflarında yönetici ve milletvekili oldular” ifadelerini kullandı.

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TİP'ten Sivas Katliamı açıklaması: Katliamı yapanlar AKP saflarında milletvekili oldu

Türkiye İşçi Partisi Sivas Katliamı’nın 30’uncu yıl dönümünde bir açıklama yayınlayarak, davanın üzerinin kapatıldığına dikkat çekti. Açıklamada, “30 yıl önce Sivas’taki katliamı yapanlar; dönemin Refah partisinde sonrasında onları savunan avukatlar AKP saflarında yönetici ve milletvekili oldular” ifadelerine yer verildi.
 

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Aleviler için Eşit Yurttaşlık Komisyonu, Sivas Katliamı'nın 30. yıl dönümünde, yazılı bir açıklama yaptı.

Komisyondan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sivas’ın merkezinde gerici şeriatçı güruhun sloganlar eşliğinde, kolluk kuvvetlerinin gözleri önünde, canlı yayında gerçekleştirilen 33 kişinin katliamının üzerinden tam 30 yıl geçti. Bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen katliamda sadece aydınlarımız, sanatçılarımız, gençlerimiz katledilmedi. O gün orada yakılan ülkemizin aydınlık geleceği, yarınları ve umutlarıydı. O gün orada yakılan eşit yurttaşlık isteyen Alevilerdi.

‘ZAMAN AŞIMI UYGULANMAYA ÇALIŞILMASI DEVLETİN KATLİAMLA YÜZLEŞMEK İSTEMEDİĞİNİN KANITI’

30 yıl önce Sivas’taki katliamı yapanlar; dönemin Refah partisinde sonrasında onları savunan avukatlar AKP saflarında yönetici ve milletvekili oldular. Katliamın ardından 30 yıl geçmiş olmasına rağmen aydınlatılmamış olması, faillerinin bir kısmının serbest bir şekilde dolaşıyor olması, mahkeme kararları ile zaman aşımı uygulanmaya çalışılması devletin bir bütün olarak katliamla yüzleşmek istemediğinin kanıtıdır. Unutulmasın ki bu ülkenin aydınları, sanatçıları, Alevileri ve insanlık onuru için mücadele eden sosyalistleri var olduğu sürece bu dava divana kalmayacak. Sivas katliamını yapanlardan da göz yumanlarda da unutturmaya çalışanlardan da hesap soracağız. 30 yıl önce ateşte semaha dönenlerin ışığı hiç sönmeyecek.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Madımak Katliamı Türkiye İşçi Partisi - TİP AKP
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