CHP'li Sümer: ''Acı reçete sürekli vatandaşa kesiliyor"

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer açıklanan asgari ücret sonrasında devam eden pahalılığı ve sürekli olarak artan fiyatları eleştirdi.

İktidarın uygulamalarını eleştirerek konuyu TBMM gündemine taşıyan Sümer, “Vatandaşa sürekli acı reçete yazılıyor” dedi

ASGARİ ÜCRETLİNİN ZAMLI MAAŞI ELİNE GEÇMEDEN ERİDİ

Sümer, “Asgari ücret yüzde 34 oranında artırıldı. Zamlı ücret, çalışanların eline geçmeden dolar bazında eridi. Açıklandığında 11 bin 402 lirayla 482 dolar alabilen asgari ücretliler, bugün itibarıyla 44 dolar zararda. Her geçen gün de zarar etmeye devam ediyorlar. Normalde senede bir kez düzenlenen ücretler artık iki kez düzenlenmek zorunda kalıyor. A’dan Z’ye her ürüne inanılmaz zamlar gelmeye başladı. Maaşlara yapılan düzenlemeler daha ele geçmeden raflardaki fiyatlara yansıyor. Saray iktidarının denediği tüm ekonomi modelleri ne yazık ki karşılık bulmuyor. Ezilen yine vatandaş oluyor” ifadelerini kullandı.

MAAŞLARDA VERGİ DİLİMİ ZULMÜ SON BULMALI

Orhan Sümer, “Ekonomi uzmanları defalarca dile getirdi. Seçim öncesi siyasi partiler vaat olarak açıkladılar. Ancak iş adım atmaya gelince Saray İktidarı düzenleme yapmaktan kaçınıyor. Çünkü iktidarın en önemli kaynağı vatandaştan gelen vergi. Son iki senede Türkiye’de kamu ve özel ayırımı olmaksızın vergi dilimi zulmü yaşanıyor. Çalışanların maaşları artmış gibi gözükürken bir sonraki ay vergi dilimi sınırı içerisine girerek maaşları kesilmeye başlıyor. Maaşlardaki bu vergi dilimi zulmüne bir an önce son verilmelidir. Alım gücü zaten yok denecek kadar az olan vatandaşın maaşından yapılan kesintiler mutlaka düzenlenmelidir” diye konuştu.

VATANDAŞ BAYRAMDA MEMLEKETİNE GİTMEK İÇİN KREDİ ÇEKTİ

Orhan Sümer, “Bugün Türkiyede büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Ancak Saray İktidarının kutuplara ayırdığı Türkiye’de bu krizi sadece orta ve alt sınıf gelire sahip vatandaşlar yaşıyor. Zengin daha zengin olurken maaşlı çalışan vatandaşlarımız her geçen gün fakirleşiyor. Bugün dört kişilik bir ailenin memleketine gidiş geliş otobüs bileti fiyatı 2.500 – 3.000 TL arası tutuyor. Millet bırakın kurban kesmeyi memleketine gidip aile büyükleriyle bayramlaşmak için kredi çekmek zorunda kalıyor. Bu ekonomik gidişin sonucunda vatandaşların her geçen gün borç sarmalına batmasına acilen çözüm bulunmalıdır” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem