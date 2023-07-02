CHP'den Madımak Katliamı için kanun teklifi: 'Sevgi ve Hoşgörü Günü' olsun

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2 Temmuz'u 'Sevgi ve Hoşgörü Günü' olarak anılması için kanun teklifi verdi. Tanırkulu, Sivas Katliamı’nın 30’uncu yıl dönümünde "Yaşamına kastedilen yurttaşlarımızın aziz hatıralarına saygıyı ifade ve tüm ülkede sevgi ve hoşgörüyü sağlamanın, barış içinde, kardeşçe, bir arada yaşamanın öneminin vurgulanması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2 Temmuz’un “Sevgi ve Hoşgörü Günü” olarak anılması, Madımak Oteli’nin kamulaştırılarak müzeye çevrilmesi ve aynı yerde sanatsal bir anıt yapılması için kanun teklifi verdi. Teklifin gerekçesinde, “Yaşamına kastedilen yurttaşlarımızın aziz hatıralarına saygıyı ifade ve tüm ülkede sevgi ve hoşgörüyü sağlamanın, barış içinde, kardeşçe, bir arada yaşamanın öneminin vurgulanması bakımından 2 Temmuz gününün ‘Sevgi ve Hoşgörü Günü’ olarak anılması öngörülmektedir” denildi.

'2 TEMMUZ'UN TÜM YURTTA...'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sivas Katliamı’nın 30’uncu yıl dönümünde 2 Temmuz’un “Sevgi ve Hoşgörü Günü” anılması için kanun teklifi verdi. Tanrıkulu’nun yürütme ve yürürlük maddeleri de dahil 5 maddelik teklifinde, 2 Temmuz’un tüm yurtta “Sevgi ve Hoşgörü Günü” olarak anılması, Madımak Oteli’nin müzeye çevrilmesi ve bir anıt yapılması öngörüldü.

Teklifin ikinci maddesinin gerekçesinde, “Yaşanan acı o hadiseyi simgeleyecek, 2 Temmuz 1993 günü yaşamını yitiren yurttaşlarımızı anmamızı sağlayacak ve bir daha böyle olayların yaşanmaması için genç kuşakları düşünmeye sevk edecek biçimde Madımak Otelinin müzeye çevrilmesi ve bir anıt yapılması öngörülmektedir” denildi.

CHP'Lİ VEKİL TEKLİFİN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Tanrıkulu’nun teklifinin genel gerekçesinde ise şunlar kaydedildi:

“2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta, Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında, şenliklere katılan; ozan, yazar, sanatçı, aydınların kaldığı Madımak Oteli'nin kuşatılarak yakılması sonucu 35 kişi, yanarak ve dumandan boğularak yaşamını yitirmiştir. Atatürk büstü tahrip edilmiş, ‘Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak’ sloganları atılmıştır. Tarihe Sivas Katliamı olarak geçen bu hadise farklı uygarlıkların beşiği olan ülkemizde kardeşliğimize zarar vermiştir. Olayların büyümesi engellenememiş, toplumsal hafızaya bu acı olay en derin haliyle kazınmıştır. Ayrıca bu olayın failleri halen cezalandırılmamıştır. Yaşamına kastedilen yurttaşlarımızın aziz hatıralarına saygıyı ifade ve tüm ülkede sevgi ve hoşgörüyü sağlamanın barış içinde, kardeşçe, bir arada yaşamanın öneminin vurgulanması bakımından, 2 Temmuz gününün sevgi ve hoşgörü günü olarak anılması öngörülmektedir.

Bu acıyı paylaşmak, benzer acıların yaşanmaması, kardeşlik ve hoşgörünün egemen kılınması ve yaşamını koruyamadığımız vatandaşlarımız ve geride kalan yakınlarına resmi makamların özrünü belirtmesi bakımından, ilgili bakanlıkça olayın gerçekleştiği Madımak Otelinin kamulaştırılarak müze haline getirilmesi ve aynı yerde sanatsal bir anıt yapılması hükme bağlanmaktadır. 2 Temmuz Sevgi ve Hoşgörü Gününde yapılacak törenler, çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecektir.”

Kaynak: ANKA