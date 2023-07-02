AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fransa-Türkiye karşılaştırmasına 'sömürge' yanıtı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan şiddet olayları nedeniyle Fransa'nın Türkiye ile karşılaştırılmasına tepki gösterdi. Çelik, yaklaşımların kötü niyetli olduğunu savundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fransa-Türkiye karşılaştırmasına 'sömürge' yanıtı

Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün hayatını kaybetmesinden bu yana düzenlenen gösterilerde polisle protestocular arasındaki çatışmanın dozu artarken; karakolların, kamu binalarının, araçların kundaklandığı ülkede 10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı getirildi, ülke genelinde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi, protestoları bastırmak için devreye zırhlı araçlar girdi.

Polis kurşunuyla hayatını kaybeden gencin anısına düzenlenen gösteriler başta Paris, Marsilya, Lyon olmak üzere ülke genelinde birçok kente sıçradı.

17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından Fransa yangın yerine döndü: Macron Almanya ziyaretini ertelemek zorunda kaldı17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından Fransa yangın yerine döndü: Macron Almanya ziyaretini ertelemek zorunda kaldıDünya
Fransa yangın yeri: Polis 'savaştayız' dedi, 13 yaşında çocukların da aralarında olduğu bin kişi gözaltındaFransa yangın yeri: Polis 'savaştayız' dedi, 13 yaşında çocukların da aralarında olduğu bin kişi gözaltındaDünya

AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN İDDİALARA YANIT

Fransa'da yaşanan olayların ardından sosyal medyada benzer olayların Türkiye'de de sayıları giderek artan yabancı göçmenler nedeniyle yaşanacağı iddia edildi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyada yaptığı açıklamada iddialara yanıt verdi. 

AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa’da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye’de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar. Türkiye’nin insani değerlere dayanan göç politikası ile Fransa’nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır" mesajını paylaştı.

"TÜRKİYE'NİN GÖÇ POLİTİKASI İLE FRANSA'NIN SÖMÜRGECİ POLİTİKALARINI MUKAYESE ETMEK KÖTÜ NİYETLİ YAKLAŞIMDIR"

AKP'li Ömer Çelik'in sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle oldu:

Son günlerde bazı siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, Fransa’da yaşanan son hadiseler üzerinden sığınmacıların Türkiye’de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getiriyorlar. Türkiye’nin insani değerlere dayanan Göç Politikası ile Fransa’nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek, şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin haysiyetli ve ahlaki temele dayanan insani yaklaşımı ile başka ülkelerin sömürgecilik, ırkçı şiddet ve insani dramlarla dolu politikalarını yan yana getirmek bir provokasyondur. Bu siyasetçi, gazeteci ve yorumcuların, Türkiye Cumhuriyeti’ni sömürgeci ülkelerle yan yana getiren şuursuz yaklaşımını ve çirkin provokasyonunu şiddetle kınıyoruz.

Bunlar, bir yandan sığınmacıları hedef göstererek nefret suçu işliyor; diğer yandan çatışma çığırtkanlığı yaparak ülkemizde hakim olan barış iklimine karşı korku ve nefret iklimi üretmeye çalışıyorlar...

 
Etiketler
Fransa Mülteci krizi Ömer Çelik AKP
En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar... En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar...
Baklava yedikten sonra aklınızda bulunsun! Hemen bunu uygulayın Baklava yedikten sonra aklınızda bulunsun! Hemen bunu uygulayın
Herkesin gözü Meclis'te: 4 Temmuz'da açılacak TBMM'de gündem belli oldu 4 Temmuz'da açılacak TBMM'de gündem belli oldu
Yerel seçime doğru: Erdoğan'ın '1994 planı'na DEVA, Gelecek ve Saadet'ten karşı hamle Yerel seçime doğru: Erdoğan'ın '1994 planı'na DEVA, Gelecek ve Saadet'ten karşı hamle
ÇOK OKUNANLAR
Tablo netleşmeye başladı: İşte memur ve emekli için beklenen temmuz zammı Tablo netleşmeye başladı: İşte memur ve emekli için beklenen temmuz zammı
Şevket Çoruh, 5 yıllık eşiyle düğün yaptı Şevket Çoruh, 5 yıllık eşiyle düğün yaptı
Deprem bilimci Ahmet Ercan ‘Çok geç olmadan’ dedi: Öncelikli il ve ilçeleri tek tek sıraladı Deprem bilimci Ahmet Ercan ‘Çok geç olmadan’ dedi: Öncelikli il ve ilçeleri tek tek sıraladı
Gayrimenkul satışında yeni dönem: 4 Temmuz'da başlıyor Gayrimenkul satışında yeni dönem: 4 Temmuz'da başlıyor
İlişki yaşamadan önce on kez düşünmeniz gerek: En çapkın burçlar belli oldu En çapkın burçlar belli oldu