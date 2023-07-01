17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından Fransa yangın yerine döndü: Macron Almanya ziyaretini ertelemek zorunda kaldı

17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından yangın yerine dönen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ziyaretini erteledi.

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17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından Fransa yangın yerine döndü: Macron Almanya ziyaretini ertelemek zorunda kaldı

Fransa'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından ülkenin birçok yerinde protestolar düzenlenen protestolar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Almanya ziyaretini erteletti.

Cumhurbaşkanı Macron, söz konusu olaylar sebebiyle  2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.


NE OLMUŞTU?

Polis, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişi bulunan ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışıyor.

Kaynak: AA

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