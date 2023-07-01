320 yıl, 12 Cumhurbaşkanı, 10 İmparator, 2 Cumhuriyet gören gazete; basılı yayınlarına son verdi

Dünyanın en eski gazetesi olarak bilinen Avusturyalı Wiener Zeitung, basılı yayınlarına son verme kararı aldı. Gazetenin 320 yıllık olduğu biliniyor.

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320 yıl, 12 Cumhurbaşkanı, 10 İmparator, 2 Cumhuriyet gören gazete; basılı yayınlarına son verdi

Cuma günü Wiener Zeitung'un editörlerinin hazırladığı son ilk sayfada yayının uzun ömürlülüğüne dikkat çekmek için, "116 bin 840 gün, 3 bin 839 ay, 320 yıl, 12 Cumhurbaşkanı, 10 İmparator, 2 Cumhuriyet, 1 gazete" ifadelerine yer verildi.

320 yıl, 12 Cumhurbaşkanı, 10 İmparator, 2 Cumhuriyet gören gazete; basılı yayınlarına son verdi - Resim : 1

T24'ün aktardığına göre Avusturya devletine ait olsa da editoryal olarak bağımsız olan Wiener Zeitung, yayınlarını internet üzerinden sürdürecek. Avusturya parlamentosunda onaylanan bir yasa, şirketlerin ticaret sicilindeki değişiklikleri Wiener Zeitung'un basılı yayınında yayımlama zorunluluğunu kaldırmış, bu da gazetenin ciddi bir gelir kaybına uğramasına sebep olmuştu. 

Wiennerisches Diarium adıyla 1703 yılında kurulan gazete, Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph tarafından 1857'de kamulaştırılmıştı.

Gazetenin sendikası, gazetenin 200 çalışanının yarısının işten çıkarılabileceğini ifade etti.

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