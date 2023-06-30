Lavrov'dan 'Wagner' açıklaması: 'Kimseye bir şey açıklamak zorunda değiliz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"RUSYA HER TÜRLÜ ÇETİN SINAVDAN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI"

Lavrov, Rus paralı asker grubu Wagner’in silahlı isyanından sonra durumun istikrara kavuşup kavuşmadığı yönünde sorulan soruya yanıt vererek, "Kimseye bir şey açıklamak, herhangi bir güvence vermek zorunda değiliz. Şeffaf bir şekilde hareket ediyoruz. Devlet Başkanımız (Vladimir Putin) bu konudaki görüşlerini söyledi. Ülkemizin tüm siyasi güçleri bu konuda konuştu. Batı’da herhangi birinin şüphesi varsa bu onların sorunu. Rusya her türlü çetin sınavdan, ki bu çetin sınavdan daha fazlasıydı, daha sağlam ve daha güçlü bir şekilde çıktı" ifadelerini kullandı.

TAHIL KORİDORU

18 Temmuz’da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasına da değinen Lavrov, anlaşmanın uzatılması için hiçbir gerekçe olmadığını söyledi.

Lavrov, "Bu anlaşmanın uzatılması için ne gibi argümanları olduğunu anlamıyorum. Çünkü bu, Ukrayna tahılı için yapılan bir ticaret haline geldi" dedi. Lavrov, anlaşmanın Batı’nın Rus tahıl ve gübre ihracatı üzerindeki engeli kaldırmasını içeren kısmının uygulanmadığını vurguladı. Tahıl anlaşmasının uzatılmaması durumunda Rusya’nın ihtiyacı olan ülkelere ihracatının devam edeceğini belirten Lavrov, "Anlaşmanın sona ermesi durumunda en fakir ülkelere aynı veya daha fazla miktarda tahılı ücretsiz olarak sağlayacağız" dedi.