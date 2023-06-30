Hollanda'nın aşırı sağcı siyasetçisi Wilders'dan Erdoğan'a Türkçe soru: Göçmenleri ne zaman ülkelerine göndereceksiniz?

Hollanda'nın aşırı sağcı siyasetçilerinden Geert Wilders, Twitter hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.

Göçmen karşıtı söylemleriyle tanınan Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Göçmenleri ne zaman göndereceksiniz?" diye sordu.

Wilders paylaşımında "Cumhurbaşkanı @RTErdoganNe zaman milyonlarca Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı göçmeni toplayıp kendi ülkelerine göndereceksiniz, böylece Türk kadınları çok daha güvenli ve daha az taciz edilecek, ekonominiz daha az yağmalanacak ve ulusunuz daha fazla Türk ve daha az Arap olacak?" dedi.