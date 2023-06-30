Biden'ın konvoyunun geçişi sırasında polis, Getir kuryesini düşürdü

ABD Başkanı Biden'ın konvoyunun, geçişi sırasında durmayan bisikletli Getir kuryesi, polis tarafından düşürülerek durduruldu.

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Biden'ın konvoyunun geçişi sırasında polis, Getir kuryesini düşürdü

 ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunun geçişi sırasında trafiği kesmek isteyen polis memuru, bisikletli Getir kuryesini iterek düşürdü.

Joe Biden'ın konvoyu, dün bir kavşaktan geçerken polis memuru, geçişleri durdurmak istedi. Polisin uyarısına karşın önce scooter ve bisiklet süren bir kişi ilerlemeyi sürdürdü.

Bunun üzerine koşmaya başlayan polis, bu iki kişinin arkasından gelen bisikletli Getir kuryesini iterek düşürdü. Daha sonra kuryenin kalkmasına yardım eden polis, beklemesi konusunda uyardı. Daha sonra Biden'ın konvoyu geçişine devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, gündem oldu. 

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