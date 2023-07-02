Hatay'da skandal etkinlik: Afetzede çocuklara 'tanrı günahkarları cezalandırır' temalı 'oyun'

Zafer Partisi Hatay Gençlik Kolları, Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Koyunoğlu Köyü'nde iki gün önce depremzede çocuklara yönelik yapılan bir etkinlikte “Tanrı, günahkâr olanları cezalandırır” ifadelerinin kullanıldığı anları paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülere tepki gösteren yurttaşlar, oyunun çocukların psikolojisini olumsuz etkileyeceğine ve çocuklara depremden korunmak için yapılması gerekenlerin öğretilmesinin önemine vurgu yaptı.

"TANRI GÜNAHKARLARI CEZALANDIRIR" TEMALI SKANDAL GÖSTERİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da “Allah zihniyetinizin belasını versin” ifadeleriyle tepki gösterdiği anlarda depremin çocuklara bir ceza olarak gösterildiği, kendisini 'günahkar' olarak görmeyen kişinin temsil edildiği kuklanın ise 'Benim evimde bir çay bardağına bile bir şey olmadı' dediği görüldü.

Öte yandan 'Annemle babam ekmek arıyor, kardeşim hastanede' sözlerine 'Annen tam olarak hak ettiğini bulmuş' ifadesiyle yanıt verilmesi pes dedirtti.

"PSİKOLOGLAR BU ETKİNLİĞİ NASIL DESTEKLEDİ?"

Zafer Partisi Hatay Gençlik Kolları tarafından yapılan paylaşımda ise, “Hatay’ın Samandağ’a bağlı Koyunoğlu köyünde 2 gün önce yapılmış sözde çocuk etkinliği. Depremden etkilenen çocuklarımıza “Tanrı, günahkâr olanları cezalandırır” temalı bu sözde etkinliği yapanları ve destekleyenleri kınıyoruz. Etkinlik, psikologlar tarafından desteklenmiş. Psikologlar bu etkinliği nasıl destekledi ya da hangi psikolog bu etkinliği desteklemek ister ki diye sormak daha doğru olacak. Depremin doğal affet olduğunu ve deprem sırasında nasıl davranılması gerektiğini çocuklarımıza öğretelim” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem