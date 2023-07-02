Hükümete yakın yazardan göç değerlendirmesi: "Yakın gelecekte Avrupa nüfusunun önemli bir kısmı Müslüman olacak"

Avrupa ülkelerinde yaşanan göçmen isyanları gündemden düşmezken, hükümete yakın Akşam gazetesinin yazarı Serkan Fıçıcı konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fıçıcı, ‘Müslüman Avrupa’ya doğru’ başlıklı yazısında “Yaklaşan "Müslüman Avrupa" gerçeğine karşı Hristiyan köklere dönüş artık imkansız ve küresel karar vericiler çareyi paganizmde arıyor” yorumunda bulundu.

Yazısının başında Avrupa’nın yakın gelecekte önemli bir kısmının Müslüman olacağı değerlendirmesinde bulunan Fıçıcı şunları yazdı:

Bilim, teknoloji, felsefe, sanat ve ekonomideki gücü Avrupa medeniyetinin "gelecek korkusuna" ilaç değil.

Yaranız var ama ürettiğiniz değerler bu yarayı iyileştiremiyor.

Durum budur.

Demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri sadece kendisine benzeyenlere layık gören anlayış duvara tosladı.

Sömürdükçe semiren Haçlı Avrupa'sının makyajı döküldü.

Yaklaşan "Müslüman Avrupa" gerçeğine karşı Hristiyan köklere dönüş artık imkansız ve küresel karar vericiler çareyi paganizmde arıyor.

Kültür endüstrisinin dayattığı ne varsa hepsine bakın, izlerini görürsünüz.

Avrupa'yı milliyetsiz, cinsiyetsiz, kimliksiz insan yığınlarının coğrafyası haline getirip İslam inancının etkilerinden koruyacaklar...

Çare mi?

Olamaz.

Avrupalı entelektüellerin ortaya koyabildikleri bir çıkış yolu varsa bile hissedilmiyor.

İşte burada görev Türkiye'nin...

Avrupa'ya en yakın Müslüman ülkeyiz.

Kıtalara hükmetmiş medeniyet birikimine sahibiz.

"Yer ve gök su vermiyor" diye inleyen Avrupa'ya "her tarlayı sular arkımız bizim" özgüveniyle seslenebileceğiz imkanları sonuna kadar kullanmak güncel vazifemiz.

Nasıl?

-Tartışmaya başlayabilirsek yöntemler kendilerini gösterir.

Önce Bismillah...