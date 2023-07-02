Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla Türkiye yollara döküldü. Tatil ve bayram boyunca trafik kazalarına dair haberler de art arda geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz. Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için helikopter ve kara ambulanslarımızla, UMKE ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın” ifadelerini kullandı.