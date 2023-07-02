Gerçek Gündem'i Twitter'da engellemelere takılmadan takip edebilmek için bildirimleri açın

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, daha önce mavi tik almak için kullanıcıları para ödemeye zorunlu bırakırken, artık tweet okumaya da sınır getirdiklerini duyurdu.

Twitter kullanıcıları artık takip ettikleri kişi ve kurumlarının paylaşımlarını daha az görecek.

BİLDİRİM FORMÜLÜ

Gerçek Gündem okuyucularının, sitemizin paylaşımlarını görmeleri için bir yol bulunuyor. Gerçek Gündem’in Twitter profiline girerek “bildirimleri aç” seçeneğine tıklaması durumunda, yaptığımız paylaşımlar, kullanıcılara bildirim olacak gidecek ve herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan sitemizi takip edebilecekler.

Elon Musk’ın Twitter'a getirdiği görüntüleme limitlerine karşı şöyle bir önerimiz var. Gerçek Gündem haberlerine bildirimlerinizi (notify) açarak en hızlı biçimde erişebilirsiniz. pic.twitter.com/PPBxRGRb0e — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 1, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem