İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, Fransa'daki olayların ardından 'sosyal medya' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fransa'da meydana gelen olaylara benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından yaşanabileceği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Fransa'da 17 yaşındaki sürücü Nahel M.’nin polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkenin dört bir yanında geniş çaplı protesto olayları yaşandı. Mağazaların, araçların ateşe verildiği olaylar dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Sosyal medyada ise benzer olayların Türkiye'de de yaşanabileceğine ilişkin çeşitli paylaşımlar yapıldı.