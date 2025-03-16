Elazığlı Atletlerden Büyük Başarı, Bursa'dan Derece ile Döndüler

Bursa’da düzenlenen Özcan Kutlu U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’na katılan Elazığlı atletler, dereceler ile döndü.

Elazığlı Atletlerden Büyük Başarı, Bursa'dan Derece ile Döndüler

Özcan Kutlu U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Bursa’da düzenlendi. Bin metre erkekler kategorisinde Elazığ'ı temsil eden Mustafa Tunahan Özdoğan Türkiye ikincisi ve Miraç Emir Kaya ise Türkiye beşincisi oldu.

Elazığlı Atletlerden Büyük Başarı, Bursa'dan Derece ile Döndüler - Resim : 1

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Atletizm de son zamanlar da önemli başarılar alıyoruz. Sporcularımızın bu başarıları da büyük kulüplerin ve milli takım gözlemcilerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Bu yüzden dolayı da geçtiğimiz günlerde EMKA Spor Kulübü ve milli takıma sporcu göndermiştik, gelecek zaman içerisinde de Elazığ’lı atletlerin milli takımlar düzeyinde de yarıştıklarını göreceğiz.

Kaynak: İHA

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