THY Uçağında -25 Derecede Ölüm Kalım Savaşı! Donmak Üzereyken Bulundu

İstanbul Havalimanı'ndan Atina'ya yola çıkan Türk Hava Yolları (THY) uçağında, 15 Aralık 2024 tarihinde TGS işçisi Ali Çelikten, bagaj bölümünde yükleme yaparken ekip arkadaşları kendisini fark etmeyip üstüne kapıları kapattı. Ekibin, Çelikten'i bulamayınca yerini tespit etmek için güvenlik kameralarını incelemesinin ardından uçak, Yunan hava sahasından geri döndü ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Haber Hürriyeti'nin aktardığına göre; yerden 11-12 bin metre yüksekte basınçsız ortamda, eksi 25 derecede yaşam mücadelesi veren Çelikten bir saat havada kaldı. Uçak indiğinde sağlık görevlileri müdahale ederek soğuktan donmuş olan her iki bacağı 3,5 saatlik müdahale sonucunda işlevlerini kısmen yapar hale getirdi.

BEYİN DAMARLARINDA DARALMA OLDU

Havalimanında görevli polisler Çelikten’i TGS’nin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunan merkezine ardından da karakola götürerek ifadesini aldı. Aynı gün Çelikten, TGS tarafından apar topar İstanbul'a geri gönderildi.

Ölümden dönen Çelikten, yaşadığı olay sonrasında psikolojik tedavi almaya başladı. Beyin sarsıntısı geçirdiği belirlenen Çelikten, nörolojik muayene sonrası basınçsız ortamda kalması sebebiyle beyin damarlarında daralma oluştuğunu öğrendi.

Yaşadığı travmatik deneyimde sorumlu olanları savcılığa şikayet eden Çelikten, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: Haber Hürriyeti