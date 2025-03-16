Tunceli’de Yaşanan Kazada 3 Kişi Yaralandı

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolunda yaşandı. Alınan bilgiye göre, 41 KC 945 ile 06 DHU 658 plakalı otomobiller kazaya karıştı. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine giden Tunceli Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak 112 ekiplerine devretti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA