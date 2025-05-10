Ekrem İmamoğlu'nun X Paylaşımlarını Sokakta Dağıtan Avukat Burak Saldıroğlu Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun cezaevinden açıklamaları kamuoyuna duyurduğu X (Twitter) hesabı mahkeme kararıyla erişime engellendi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına getirilen erişim engeline tepki yağdı. Avukat Burak Saldıroğlu ise engellemenin ardından İmamoğlu'nun paylaşımlarını kağıda bastırarak sokaklarda dağıttı.

CHP'nin önceki dönem Beykoz Gençlik Kolları Başkanı da olan Burak Saldıroğlu, paylaşımları sokaklarda dağıttığı ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Saldıroğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, avukat Saldoroğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA