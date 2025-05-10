İş Görüşmesine Giderken Dehşeti Yaşadı: Boks Hocası Önce Bıçakladı Sonra Yumrukladı

İstanbul Beşiktaş'ta 36 yaşındaki Sibel M., öğle saatlerinde evinden çıkarak iş görüşmesine gitmek üzere yola koyuldu. Bu sırada mahallede bir spor salonu işlettiği ve aynı zamanda boks eğitmeni olduğu öğrenilen Furkan K. ile karşılaştı. Furkan K., iddiaya göre yanında taşıdığı bıçakla Sibel M.'yi üç yerinden yaraladı. Saldırgan, yere yığılan kadına yumruklarla da saldırmaya devam etti.

Sibel M.'nin yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri hızla olay yerine koşarken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sibel M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis, olaydan kısa süre sonra Furkan K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

DAHA ÖNCE TEHDİT ETMİŞ!

Sibel M.'nin uğradığı vahşi saldırının ardından, kardeşi Berivan M. yaşananları detaylarıyla anlattı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ablasının daha önce de aynı kişi tarafından tehdit edildiğini belirten Berivan M., yetkililere seslenerek adalet çağrısında bulundu.

Berivan M., saldırganın mahallede spor salonu işlettiğini ve ablası ile aralarında geçmişe dayalı bir tanışıklık bulunduğunu belirtti. "Ablam saat 14.00'te iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. O sırada saldırgan yolunu keserek üç yerinden bıçakladı. Ardından yere düşen ablama yumruklarla vurmaya devam etti. Komşuların müdahalesiyle olay yerinden kaçtı" diyerek saldırının vahametini gözler önüne serdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ!

Berivan M., saldırganla ilgili daha önce yaşanan gerginlikleri de aktardı. Mahalledeki spor salonunun önünde sık sık yüksek sesle konuşup alkol alan saldırganın çevreye rahatsızlık verdiğini, bu sebeple ailece şikayetçi olduklarını söyledi. "Daha önce de ablamın önünü kesmişlerdi. Hatta bir seferinde saldırganın nişanlısı ablamın parmağını kırdı. O olay sonrası karakola gittik, şikayetçi olduk ve uzaklaştırma kararı aldırdık" dedi.

Olaydan kısa süre önce saldırganın işlettiği spor salonunun ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldığını söyleyen Berivan M., "Üst katı nişanlısı pilates salonu olarak işletiyordu, alt katta ise boks salonu vardı. Her ikisinin de ruhsatı olmadığı için mühürlendi. Saldırı, mühürlemeden sadece bir gün sonra gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

'MİDESİ DİKİLDİ'

Sibel M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğünü belirten kardeşi, "Ablamın karnına aldığı bıçak darbesi midesini kesti. Ameliyatla dikildi ama hala yoğun bakımda. Bir tanık ifadesi de alındı, olay sırasında çok sayıda komşu da yardımına koştu. Bu kişinin ceza almasını istiyoruz" diyerek adalet talebini yineledi.

Kaynak: İHA