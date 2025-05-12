Ekrem İmamoğlu’ndan Edirnelilere Selam

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Edirnelilere selamının olduğunu ifade etti.

Ekrem İmamoğlu’ndan Edirnelilere Selam

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret ederek cezaevi önünden açıklamada bulundu. Yazgan, İmamoğlu’nun Edirnelilere özel selam gönderdiğini belirtti.

Yazgan, şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu Başkanımızla görüştük. Hepinize çok selamları var. Her zamanki gibi bize umut, gurur verdi. İçerideki dayanışmasını ve sizinle olan ilişkisinin devam ettiğini bir kere daha gözümüzle gördük. ‘Adalete olan umudunuzu yitirmeyin. Benimle beraber bu ülkenin dönüşümüne katkıda bulunun hep beraberiz bu ülkeyi hep beraberce dönüştüreceğiz. Beraberce güzel yarınlara hep beraber hazırlanacağız’ dedi. Hepinize selamlarını ve saygılarını iletiyorum."

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