Bursa'da Şap Alarmı! Karantina Başladı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir besihanedeki büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi sonrasında kaymakamlık harekete geçti. Kaymakamlık ilçeyi hayvan giriş çıkışına kapayarak karantina tedbiri uyguladı.
Geçen yıl çok sayıda ilçede görülen şap hastalığı yeniden görülmeye başlandı. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir besihanede büyük baş hayvan ölümü gerçekleşti.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri veteriner hekim ile birlikte yapılan kontrollerde büyükbaş hayvanın şap hastalığı sebebiyle öldüğü tespit edildi.
TÜM İLÇELERE KARANTİNA
Bunun üzerine ilçe kaymakamlığı tarafından tüm ilçede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
İlçe kaymakamlığı tarafından Yenişehir Belediyesi Hayvan Pazarı geçici süreyle hayvan giriş çıkışına kapatıldı. İlçe genelinde karantina uygulaması kapsamında hayvan giriş çıkışı yasaklandı.
Kaynak: İHA
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