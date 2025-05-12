İBB’den ‘Bağışa Zorlama’ İddialarına Yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin açıklamasında, “zorla bağış” iddiasının gerçeği yansıtmadığı, söz konusu protokolün İBB Meclisi'nin 12 Ocak 2023 tarihli 2022/1511 ve 2022/1190 sayılı kararlarına dayanılarak hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mehmet İlhan Gülay’ın ‘İBB beni bağışa zorladı’ yalanı”

Yalan: İBB, iş insanı Mehmet İlhan Gülay’ı yaklaşık 10 milyon dolarlık taşınmazı, Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla bağış yapmaya zorladı. Süreci Yakup Öner, Buğra Gökçe ve Yavuz Erkut yönetti yalanı.

Gerçek: Protokol, İBB Meclisi’nin 12 Ocak 2023 tarihli 2022/1511 ve 2022/1190 sayılı kararları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bu kararlar; eğitim, sosyal donatı, itfaiye ve zemin altı otopark gibi kamu yararına ayrılmış alanların planlanmasına yöneliktir. Plan notlarında geçen “terk”, “intifa”, “kamusal kullanım” gibi ifadeler bağış değil, imar planı gereği yasal kamusal yükümlülüklerdir. Yavuz Erkut, Temmuz 2020’de İBB Genel Sekreterliği görevinden ayrılmıştır. İddialara konu olan tarihte görevde bile değildir.

Yalan: İBB, bağışı zorla yaptırdı; protokol baskıyla imzalatıldı yalanı.

Gerçek: 16.11.2023 tarihli dilekçede şirket, kendi rızasıyla bağış yapmak istediğini beyan etmiş, önceki dilekçesini de iptal ettiğini açıkça belirtmiştir. 24.11.2023 tarihli “İntifa Hakkı Kurulması ve Bağış Vaadi Sözleşmesi” iki tarafın da noter onayıyla imzalanmış, tamamen yasal prosedürlere dayanmıştır. Sözleşme, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Belediye Kanunu esas alınarak hazırlanmış ve tarafların karşılıklı mutabakatı ile yürürlüğe girmiştir. Belediye, bu süreçte yalnızca imar ve kamu yararı doğrultusunda hareket etmiştir.

Yalan: İmar planları özellikle geciktirilerek şirket bağışa zorlandı yalanı.

Gerçek: Plan süreci 2022 yılında başlamış, Ataşehir Belediye Meclisi, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü ve İSKİ dahil olmak üzere birçok kurumun teknik görüşleriyle şekillenmiştir. Tüm planlar kamuya açık olarak İBB Meclis kararıyla oy birliğiyle onaylanmıştır. Komisyon raporları, alanın sosyal donatı ve kamu hizmeti ihtiyacı doğrultusunda kamuya kazandırılmasını öngörmektedir.

Mehmet İlhan Gülay’ın serbest bırakılmadan önce değiştirdiği ifadesi; kendi imzalı dilekçesi, noter onaylı protokol, İBB Meclis kararları ve sözde sorumlu tuttuğu kişilerin görev tarihlerine bakıldığında tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca meclis kararının alındığı tarihte Ak Parti çoğunluktaydı. İmar Komisyon Başkanı da Ak Partiliydi

İddialar; tarihsel, kurumsal ve hukuki olarak çelişkilerle doludur.

Ayrıca bağış protokolü imar planı kesinleştikten sonra yapılmıştır. İmar planı meclisten geçtikten sonra bağış protokolü yapılış olması, *zorla bağış yaptırıldığı iddiasının akla ve mantığa uygun olmadığının bir başka açık göstergesidir. Tüm süreç; şeffaf, yasal ve kamu yararına uygun bir planlama uygulamasıdır."

Kaynak: ANKA