Berkay Gezgin'in X Hesabı Askıya Alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sıkça kullandığı 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabının askıya alındığı öğrenildi.

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Berkay Gezgin'in X Hesabı Askıya Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sıkça kullandığı 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı. Gezgin'in X hesabının İmamoğlu'nun fotoğrafını profil fotoğrafı yaptığı gerekçesiyle engellendiği öğrenildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun şahsi X hesabı da geçtiğimiz günlerde Türkiye'den erişime engellenmişti.

X'ten yapılan açıklamada söz konusu erişim engeline ilişkin itirazda bulunulduğu açıklanmıştı. Söz konusu açıklamada ifade özgürlüğü vurgusu yapılmıştı.

X Hesabı Erişime Engellenen İmamoğlu'ndan Mesaj VarX Hesabı Erişime Engellenen İmamoğlu'ndan Mesaj VarGüncel
Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) Hesabına Erişim Engeli Gelmişti: X Karara İtiraz EttiEkrem İmamoğlu'nun X (Twitter) Hesabına Erişim Engeli Gelmişti: X Karara İtiraz EttiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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Berkay Gezgin Ekrem İmamoğlu
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