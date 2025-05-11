Berkay Gezgin'in X Hesabı Askıya Alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sıkça kullandığı 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabının askıya alındığı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sıkça kullandığı 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı. Gezgin'in X hesabının İmamoğlu'nun fotoğrafını profil fotoğrafı yaptığı gerekçesiyle engellendiği öğrenildi.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun şahsi X hesabı da geçtiğimiz günlerde Türkiye'den erişime engellenmişti.
X'ten yapılan açıklamada söz konusu erişim engeline ilişkin itirazda bulunulduğu açıklanmıştı. Söz konusu açıklamada ifade özgürlüğü vurgusu yapılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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