İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sıkça kullandığı 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı. Gezgin'in X hesabının İmamoğlu'nun fotoğrafını profil fotoğrafı yaptığı gerekçesiyle engellendiği öğrenildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun şahsi X hesabı da geçtiğimiz günlerde Türkiye'den erişime engellenmişti.

X'ten yapılan açıklamada söz konusu erişim engeline ilişkin itirazda bulunulduğu açıklanmıştı. Söz konusu açıklamada ifade özgürlüğü vurgusu yapılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi