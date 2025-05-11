Şiddet Görüntüleri Büyük Tepki Toplamıştı: O Yunus Polisleri Açığa Alındı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kepez ilçesinde görevli 2 yunus polisinin bir kişiyi darp ettiği görüntülerine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Emniyet, ilgili polislerin görevden uzaklaştırıldığını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görev yapan iki polis memurunun sokak ortasında bir vatandaşı darp ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Şiddet Görüntüleri Büyük Tepki Toplamıştı: O Yunus Polisleri Açığa Alındı - Resim : 1

SORUŞTURMA AÇILDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü, gündem olan görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı. Emniyet söz konusu olaydaki polislerin görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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