Şiddet Görüntüleri Büyük Tepki Toplamıştı: O Yunus Polisleri Açığa Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görev yapan iki polis memurunun sokak ortasında bir vatandaşı darp ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü, gündem olan görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı. Emniyet söz konusu olaydaki polislerin görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

📢 11 Mayıs 2025 tarihinde Bazı Sosyal Medya hesaplarında ilimizde Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin görüntülerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.📢 pic.twitter.com/IHYTtzA5Az — Antalya Emniyet Müdürlüğü (@AntalyaEmniyet) May 11, 2025

Kaynak: Haber Merkezi