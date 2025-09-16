Ekranların Eskimeyen Yüzüydü: Ünlü Oyuncudan Kahreden Haber! 84 Yaşında Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Freddy vs. Jason'da hayat verdiği anneanne 'Pamea Voorhees' karakteriyle tanınan ve birçok film dizide rol alan usta oyuncu Paula Shaw, 84 yaşında hayatını kaybetti. Yıldız oyuncunun ailesinden kahreden haber duyuruldu.

EKRENLARIN ESKİMEYEN YÜZÜYDÜ! USTA OYUNCU 84 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

30 yıl boyunca Kaliforniya'nın Big Sur kentindeki Esalen Enstitüsü'nde "The Max" adlı bir atölyeye liderlik eden Shaw, uzun süren bir hastalığın ardından çarşamba günü Vancouver'da uykusunda hayatını kaybetti.

Shaw, 17 Temmuz 1941'de Bronx'ta doğdu ve oyunculuğa genç yaşta başladı. Bard College'dan mezun olduktan sonra, efsanevi oyunculuk koçu Uta Hagen (1919-2004) ile yaklaşık dokuz yıl çalıştı ve aynı zamanda Off-Broadway oyunlarında ve yaz tiyatrolarında rol aldı. 1960'ların sonlarında Gus Weill'in "Geese" oyununun Batı Yakası prömiyeri için Los Angeles'a taşındıktan sonra, Lee Strasberg (1901-1982) için seçmelere katıldı ve Actors Studio'ya katılmaya davet edildi.

1970'lerin başında doğaçlama grubu Synergy Trust'ın bir üyesi oldu ve televizyon programlarında yer almaya başladı. Kariyeri boyunca "21 Jump Street", "The X-Files", "Supernatural" ve "Van Helsing" gibi çok sayıda dizide ve "Savage Streets" (1984), "Witchfire" (1985) ve "Reindeer Games" (2000) gibi filmlerde rol aldı.

PAULA SHAW

Shaw ayrıca, başrollerini Burt Reynolds (1936-2018) ve Dolly Parton'ın (79) paylaştığı "Teksas'ın En Güzel Genelevi" (1982) filminde Tavuk Çiftliği'nin asıl sahibi Wulla Jean'i canlandırdı ve Christopher Nolan'ın (55) başrolünü Al Pacino'nun (85) paylaştığı "Uykusuzluk" (2002) filminde adli tabip olarak görev aldı. Ayrıca, Kanada yapımı sitcom "Mr. Young"ın üç sezonunda (2011-2013) da hiçbir şeyden haberi olmayan tarih öğretmeni Bayan Byrne'ı canlandırdı. "Freddy vs. Jason" (2003) filminde ise Jason'ın annesi Pamela Voorhees rolünde Betsy Palmer'ın (1926-2015) rolünü üstlendi.

