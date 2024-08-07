Ekiplerin Durdurup Aradığı Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Sinop'ta ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı.

Ekiplerin Durdurup Aradığı Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Sinop’un Boyabat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobil ve içerisindeki 1 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobil ve içerisinde bulunan 1 kişinin araç ve yapılan üst aramasında 623,14 gram marihuana ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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