Üç Yıl Boyunca Başkasının Kimliğiyle Yaşamış!

Bursa'da hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahsın, 3 yıl boyunca başkasına ait kimlikle yaşadığı ortaya çıktı.

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Üç Yıl Boyunca Başkasının Kimliğiyle Yaşamış!

Bursa'da 'dolandırıcılık' ve 'kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması' suçlarından hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır bu suçlardan aranan M.T., F.Y.'ye ait kimlik ile 3 yıl boyunca polis ekiplerinden kaçtı.

Geçinebilmek için sigortasız bir şekilde taksicilik yapan M.T., daha sonra Uludağ'da kayıtsız odun işi yaptı. Girdiği polis çevirmelerinde F.Y.'ye ait olan kimliği gösteren M.T.'nin merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Maltepe Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan bir eve geldiği tespit edildi.

EVE GELİNCE YAKALANDI

Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Maltepe Çıkmazı Sokak üzerinde bir süre gözetleme yapan ekipler, M.T.'yi eve geldiği sırada yakalandı. Zanlının 3 yıldır sahte kimlikle dolaştığı ortaya çıktı

Öte yandan M.T., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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