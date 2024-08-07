Anadolu Lisesi Binası İmam Hatipe Devredildi!

İzmir Karabağlar'da Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi yeni binası, İmam Hatip Lisesi’ne verildi. Öğrenciler mağdur olurken, okulun durumuyla ilgili daha önce defalarca şikayet dilekçesi gönderildiği öğrenildi.

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği İzmir Şubesi tarafından okul önünde basın açıklaması düzenlendi. 'Okulumuzu geri istiyoruz' diye slogan atan grup adına basın açıklamasını Vali Nevzat ayaz Anadolu lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Tülin Tunçlar yaptı.

'DEFALARCA ŞİKAYET ETTİK'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği velileri ve öğrencileri olarak daha önce okulumuzun durumuyla ilgili defalarca şikayet dilekçesi gönderdik. 2021 yılında ana binamız yıkılmış, Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Şehit Muhtar Mete Sertbaş Ortaokulunun binasına yerleşmiş şu an 20 derslikte 290 öğrenciyle 15 kişilik sınıflarda eğitime devam etmektedir. Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi ise ek binasında 16 derslikle 5 tanesi bodrum katında olmak üzere 40-47 kişilik sınıflarda 2013 yılından bu yana eğitim vermektedir. İki binamızdan biri 2021 yılında depreme dayanıklı olmaması sebebiyle yıkılmış ve devlet yatırım fonu Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi adına 32 derslikli eski iki binadan daha büyük bir okul inşa etmiştir. Yeni binanın inşaatı 3 yıl devam edip ek binada eğitim gören öğrencilerimizin kullanabileceği bir bahçe kalmamıştır.

'İNŞAAT BİTİNCE İMAM HATİP LİSESİNE VERİLDİ'

İnşaat süresince bize ait olan binanın hep Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ait olduğu reklamı idareciler tarafından yapılmıştır. Binanın teslim tarihi yaklaştığında yerel idarecilerin bizlere Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nin ne olacağına dair sorularımızı yanıtsız bırakmaları üzerine meclis soru önergesi verilmiştir. Meclise soru önergesi verildikten sonra yıllardır eğitim verdiğimiz ek binanın da yıkım kararı çıkmış 'siz de yeni yapılan binaya geçeceksiniz, yıkım kararı çıkan binanız yapılacak' şeklinde sözlü beyanda bulunmuşlardı.

TABELA ASILDI

Ancak okul arsası incelendiğinde görüleceği üzere yeni yapılan bina çok büyük olduğundan ve bahçesi olmadığından ek binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılması mümkün görünmemektedir. Bu yerel idarecilerin bizleri susturmak, sindirmek istedikleri için, geçici ,günü kurtarıcı bir söylemdir. Bizlere sözlü olarak yeni bina vaadinde bulunarak, halihazırda yapılan binamızı Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesine tahsis edip, kendi binamızda bizi sığıntı, misafir konumuna sokmak istiyorlar. Bunu Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesinin idarecilerinin 'gelirseniz ancak öğlenci olursunuz' söylemlerinden ve yeni bina teslim edilmeden Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesinin tabelasını asması ve aboneliklerini almasına yetkili mercilerin ses çıkarmamasından anlıyoruz.

ANADOLU LİSESİNE 45; İMAM HATİPE 15 KİŞİLİK SINIF

Devletimizin tasarruf tedbirleri uyguladığı dönemde ,zaten ikili eğitim verilen bir binada bulunan Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesinin bize ait yeni binaya taşınması ve bizimle yine ikili eğitime devam etmesinin istenmesi taşınma masraflarının ödenmesi devleti zarara sokmaktadır. Bizler 45 kişilik sınıflarda eğitim verebiliyorsak ,Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesinin 15 kişilik sınıflarda eğitim vermesi de öğretmen giderlerini artırdığı için yine devleti zarara sokmaktır. Bizim bir sınıf mevcudumuzun devlete maliyetinin 3 katı maliyet çıkarmaktadırlar.

'ANADOLU LİSESİ KAPATILMAK İSTENİYOR'

Bizler bize ait olan 32 derslikli binaya tek başına geçmek istiyoruz ,yerel idarecilerin sözlü beyanlarında vaadedilen, yıkılacak ek binanın yeniden yapılması, bahçesi olmayan bir yerde ve kısa vadede hayaldir. Yeni bina yapılsa bile bize değil Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesi için planlanmakta, yine onlara tahsis edilmek istenmektedir. Bakanlığımızın yeni yapılan 32 derslikli binayı sadece Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesine tahsis edilmesini istiyoruz. Çünkü yetkili mercilerin de göz yumduğu gibi planlı olarak Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi kapatılmak istenmektedir. Yunus Emre Anadolu İmam Hatip lisesine yer açmak için daha önce bizi kapattırmaya çalışmışlar ve yerel idareciler buna sesini çıkarmamıştır. Yine aynı şey yapılmak isteniyor ve bunu herkes biliyor. Valilikte, kaymakamlıkta, İl Millî Eğitim Müdürlüğü de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de. Yanlı davranmayan müfettişler, yanlı davranmayan bir komisyon zaten bizim haklı olduğumuzu görecektir. Birkaç kamu görevlisinin şahsi görüş, istek ve hırslarına binlerce mezunu olan 40 yıllık başarılı bir okulun feda edilmesine, öğrencilerinin ve velilerinin isteklerinin göz ardı edilmesine yetkili makamların izin vermemesini istiyoruz. Yeni yapılan 32 derslikli binanın Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi ne tümüyle tahsis edilmesini talep ediyoruz. Olmaması durumunda okulumuzun Anadolu lisesi olması ve Karabağlarda başarı anlamında 4. sırada yer alması; öğrenci mevcudumuzun Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi mevcudunun takribi 3 katı olması; sadece 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizin Yunus Emre Anadolu İman hatip öğrenci mevcudunun tamamından fazla olması ve eğitim gören 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizin dershane ve kurs kayıtlarının yapıldığı da düşünülürse okulumuz Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesinin yeni yapılan bize ait binamızda ev sahibi olarak ikili eğitimde sabahçı olmasını talep ediyoruz. Bu talebimizi dile getiren dilekçemizi ve ekinde toplanan imzalarımızla gerekli makamlara ileteceğimizi buradan duyuruyoruz."

"İKTİDARIN DİNSELLEŞTİRME POLİTİKALARININ SONUCU"

Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Nafiz Ceylan da gelinen noktanın siyasi iktidarın eğitimde ticarileştirme ve dinselleştirme politikalarının bir sonucu olduğunu belirterek, "Biz laik, bilimsel, demokratik eğitimin olduğu yerde eğitimin gelecek nesillerimize neler kazandıracağının bilincindeyiz. Ama siyasi iktidarlar bunu görmezden gelmektedir. Bugün anadolu liselerini kapatılarak imam hatiplilerin çoğaltılması bir elzemdir. Bunun sonucu ülkemizin geleceği olan gençliğin sonudur. Bugün gösterdiğimiz birlikteliği tüm ülkede birlikte göstermek zorundayız" dedi.

Kaynak: ANKA