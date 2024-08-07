Vekil Seçilemedi; İhale Rekortmeni Oldu! TOKİ'nin Deprem Konutlarını AKP'li Aday Yapacak

TOKİ'nin Hatay Kırıkhan Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki yapacağı 492 konut için 3 Temmuz 2024’te ihale düzenlendi. İhaleye 8 şirket başvururken, 30 Temmuz 2024’te sözleşmesi imzalanan ihalenin kazananı 2018 seçimlerinde AKP’den Ordu Milletvekili aday adayı olan Atanur Tiryaki’ye ait iki şirket oldu. Tiryaki’nin ortağı olduğu Atlantik Grup ve Tekon şirketleri ihaleyi 1 milyar 179 milyon liraya aldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; AKP'den milletvekili adayı olup seçilemeyen ancak ihaleleri kapan diğer isimler ise şöyle;

ERDOĞAN'IN KİTABIYLA POZ VERDİ, 1 MİLYAR LİRALIK İHALEYİ ALDI

Elazığ’daki 448 konut inşaatı ihalesini Erdoğan’ın, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabıyla poz veren AKP Elazığ milletvekili aday adayı Veysel Demirci’nin şirketi Ziver Petrol kazandı. Şirketle 1 milyar TL’lik sözleşme yapıldı.

Hatay Arsuz’daki 662 konutun inşaat ihalesi 2018’de AKP’den Diyarbakır Milletvekili aday adayı olan Aziz Özkılıç’ın şirketine gitti. Konutlar için 2 milyar 48 milyon TL’lik sözleşme yapıldı.

TOKİ’nin Hatay Kırıkhan’daki 666 konut ve 8 dükkan ihalesini AKP Elazığ İl yöneticisi Mustafa Tetik’in şirketi Tetiş Yapı kazandı. 1.7 milyar TL’lik sözleşme yapıldı.

TOKİ’nin Hatay Antakya 645 konut-76 dükkan inşaatı 1 milyar 696 milyon TL tutarla 2018 genel seçimlerinde Siirt’den milletvekili aday adayı olan Bedrettin Binbay’ın şirketi Binbay Yapı’ya gitti.