Ekiplerden Yüksek Ses Denetimi: Ceza Yağdı

Düzce'de ekipler yüksek ses müzikle çevreye rahatsızlık verenlerin peşine düştü. Sürücülere toplam 68 bin 742 lira para cezası kesildi.

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite bölgesinde yaptığı şok denetimlerle trafikteki gürültü kirliliğine karşı sert bir mesaj verdi.

Yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 27 araç durduruldu ve toplamda 68 bin 742 lira para cezası kesildi.

Ekiplerden Yüksek Ses Denetimi: Ceza Yağdı - Resim : 1

Denetimlerde, sadece ses düzenine değil, uygunsuz ışık donanımlarına da dikkat edildi. Yetkililer, bu tür denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini ve şehirdeki trafik güvenliğini sağlamak adına tüm kurallara aykırı davranan sürücülerle mücadelenin süreceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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