Kastamonu'da Kahreden Kaza: Baba Yaralandı, Oğlu Öldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi. İBB'ye ait yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki baba ağır yaralandı, oğlu ise yaşamını yitirdi.
Kastamonu'da feci bir kaza meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne ait yolcu otobüsüne çarptı.
Otomobil hurdaya döndü. Vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü Erhan Kırım ağır yaralanırken oğlu 18 yaşındaki Yağız can verdi.
Hayatını kaybeden gencin cenazesi morga kaldırıldı. Ağır yaralı baba ise hastanede tedavi altında.
Kaynak: İHA
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