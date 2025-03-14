Bursa’da Arkadaş Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Bursa'da arkadaşların kavgasında kan aktı. Gençlerden biri yanında getirdiği silahla arkadaşını bacağından vurdu.

Bursa’da Arkadaş Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi 1. Polat Sokak’ta B.Ö. isimli şahıs, üç arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflardan biri yanında bulundurduğu tabancayla B.Ö.’yü bacağından vurdu.

Bursa’da Arkadaş Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı - Resim : 1

Kanlar içinde yere yığılan B.Ö.’yü gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Şüpheliler olay yerinden hızla kaçarken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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